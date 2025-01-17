Чоловік поховав першу дружину в Херсоні, а в Кривому Розі його другу жінку вбило уламками

фото: Суспільне

Переселенець Ігор Степаненко поховав свою дружину в окупованому Херсоні. Сьогодні, 17 січня, внаслідок ракетної атаки РФ у Кривому Розі загинула його друга жінка

Про це передає RegioNews із посиланням на Суспільне.

Ігор з цивільною дружиною у момент удару по Кривому Рогу приїхав з магазину, де вони купували продукти на день народження сина. Родина збиралася влаштувати святкування.

"Ми купували продукти дитині на стіл готувати, заїжджаємо у двір, чуємо вибух. Я ухилився, а дружину цивільну — два уламки в грудну клітку. "Швидка" поки дісталась, вона померла. Ніхто не міг доїхати сюди", — сказав чоловік.

Нагадаємо, сьогодні, 17 січня, російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Внаслідок російської атаки у місті пошкоджені навчальний заклад та житлова забудова. Загинули чотири людини, поранення отримали 14 осіб, із них — чотири дитини.

Момент ракетного удару потрапив на відео.