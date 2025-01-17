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17 января 2025, 20:10

Муж похоронил первую жену в Херсоне, а в Кривом Роге его вторую женщину убило обломками

17 января 2025, 20:10
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фото: Общественное
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Переселенец Игорь Степаненко похоронил свою жену в оккупированном Херсоне. Сегодня, 17 января, в результате ракетной атаки РФ в Кривом Роге погибла его вторая женщина

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Общественное.

Игорь с гражданской женой в момент удара по Кривому Рогу приехал из магазина, где покупали продукты на день рождения сына. Семья собиралась устроить празднование.

"Мы покупали продукты ребенку на стол готовить, заезжаем во двор, слышим взрыв. Я уклонился, а жену гражданскую — два обломка в грудную клетку. "Скорая" пока досталась, она умерла. Никто не мог доехать сюда", — сказал мужчина.

Напомним, сегодня, 17 января, российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. В результате российской атаки в городе повреждены учебное заведение и жилая застройка. Погибли четыре человека, ранения получили 14 человек, из них четыре ребенка.

Момент ракетного удара попал на видео.

война смерти трагедия Кривой Рог ракетный удар
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