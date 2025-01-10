Россияне ударили по Днепропетровщине дронами и артиллерией: ранены 2 гражданских

фото: Сергей Лысак

В течение суток российская армия обстреливала Никопольский район Днепропетровской области, применяя ударные дроны-камикадзе и тяжелую артиллерию. В результате атак повреждена гражданская и промышленная инфраструктура, ранены два человека

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

В результате российских атак повреждены три предприятия и пять частных домов. Изуродованы хозяйственные постройки, десяток гаражей и авто. Также разбиты линии электропередач и газопровод.

"Из-за обстрелов в райцентре пострадали двое мужчин - 46 и 74 лет. Медики оценивают их состояние как среднее" , - говорится в сообщении.

Сергей Лысак добавил, что громко также было в Марганецкой и Красногригорьевской общинах. К счастью, там люди не пострадали.

Напомним, 9 января, около 16:10 российские военные атаковали беспилотником Николаев. Пострадал 49-летний мужчина.