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10 января 2025, 18:55

Россияне ударили по Днепропетровщине дронами и артиллерией: ранены 2 гражданских

10 января 2025, 18:55
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фото: Сергей Лысак
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В течение суток российская армия обстреливала Никопольский район Днепропетровской области, применяя ударные дроны-камикадзе и тяжелую артиллерию. В результате атак повреждена гражданская и промышленная инфраструктура, ранены два человека

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

В результате российских атак повреждены три предприятия и пять частных домов. Изуродованы хозяйственные постройки, десяток гаражей и авто. Также разбиты линии электропередач и газопровод.

"Из-за обстрелов в райцентре пострадали двое мужчин - 46 и 74 лет. Медики оценивают их состояние как среднее" , - говорится в сообщении.

Сергей Лысак добавил, что громко также было в Марганецкой и Красногригорьевской общинах. К счастью, там люди не пострадали.

Напомним, 9 января, около 16:10 российские военные атаковали беспилотником Николаев. Пострадал 49-летний мужчина.

РФ война обстрелы Днепропетровская область Никополь Лысак Сергей Петрович пострадавшие Никопольщина
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