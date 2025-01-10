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10 січня 2025, 16:24

"Наловили" на чверть мільйона: у Дніпрі впіймали браконьєрів

10 січня 2025, 16:24
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фото: поліція Дніпропетровської області
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На території Дніпропетровської області затримали браконьєрів із незаконним уловом на понад 240 тисяч гривень

Правоохоронці зазначили, що з початку року четверо порушників незаконно виловили 40 кілограмів риби з прибережних зон Дніпровського, Нікопольського та Самарівського районів Дніпропетровської області.

"Під час відпрацювання водних об’єктів, працівники водної поліції Дніпровського районного управління поліції №1 спільно з рибоохоронним патрулем задокументували три випадки браконьєрства: 4 січня на Каховському водосховищі (Нікопольський район) 29-річний чоловік виловлював рибу за допомогою жилкових сіток та 9 січня у смт Обухівка та м. Самар затримано трьох осіб віком 45 та 62 роки, які займалися незаконним виловом у прибережних зонах", – йдеться у повідомленні.

За інформацією поліції, усього порушники виловили близько 40 кілограмів риби, серед яких – щука, карась, окунь, плоскирка та плітка.

На місці кожного правопорушення працювали слідчо-оперативні групи для документування злочинів. Правоохоронці вилучили незаконно виловлену рибу, знаряддя лову (жилкові сітки) й плавзасоби, які використовували порушники.

Нагадаємо, в акваторії річки Велика Вись Новоукраїнського району Кіровоградської області співробітники Державної екологічної інспекції виявили сітьові знаряддя і незаконно виловлену рибу. Загальні збитки, заподіяні незаконним добуванням цінних видів риб, становлять понад 504 084 грн.

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