фото: ДПСУ

Правоохоронці на території нацпарку "Тузлівські лимани" затримали рибалку з незаконним уловом риби. Браконьєра спіймали на березі озера Алібей

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Чоловік, попри заборону, на гумовому човні ловив рибу за допомогою сіток. Він встиг наловити у заповідній зоні 420 шт камбал-глосів. За підрахунками екоінспекції, загальна сума завданих збитків державі становить понад 18 млн грн.

На любителя незаконної риболовлі склали протокол. Човен, сітки та рибу вилучили до рішення суду.

Також чоловікові може загрожувати кримінальна відповідальність за ст. 249 КК України.

Нагадаємо, у вересня на Одещині затримали браконьєрів з уловом на 1,4 млн гривень. Порушників виявили в акваторії озера Сасик.