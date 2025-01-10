"Наловили" на четверть миллиона: в Днепре поймали браконьеров

фото: полиция Днепропетровской области

На территории Днепропетровской области задержали браконьеров с незаконным уловом более чем на 240 тысяч гривен

Правоохранители отметили, что с начала года четверо нарушителей незаконно выловили 40 килограммов рыбы из прибрежных зон Днепровского, Никопольского и Самаровского районов Днепропетровской области.

"При отработке водных объектов, работники водной полиции Днепровского районного управления полиции №1 совместно с рыбоохранным патрулем задокументировали три случая браконьерства: 4 января на Каховском водохранилище (Никопольский район) 29-летний мужчина вылавливал рыбу с помощью жилищных сеток и 9 пгт Обуховка и г. Самар задержаны трое лиц в возрасте 45 и 62 года, которые занимались незаконным отловом в прибрежных зонах", – говорится в сообщении.

По информации полиции, всего нарушители выловили около 40 килограммов рыбы, среди которых щука, карась, окунь, плоскирка и сплетня.

На месте каждого правонарушения работали следственно-оперативные группы для документирования преступлений.

Напомним, в акватории реки Большая Вись Новоукраинского района Кировоградской области сотрудники Государственной экологической инспекции обнаружили сетевые орудия и незаконно выловленную рыбу. Общий ущерб, причиненный незаконным добыванием ценных видов рыб, составляет более 504 084 грн.