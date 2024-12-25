На Сумщині затримали працівників Держрибагентства за незаконний вилов риби

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Правоохоронці на Сумщині викрили працівників Держрибагентства та їх спільника, які займались незаконним виловом риби в промислових масштабах

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прокуратуру Сумської області.

Правоохоронці повідомили про підозру двом головним інспекторам Управління Держагентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм у Сумській області у зловживанні впливом.

Їхньому цивільному спільнику повідомлено про підозру в зловживанні службовим становищем та незаконному зайнятті рибним промислом.

За даними слідства, злочинний промисел організували працівники Держрибагентства, які відповідно до своїх службових обов'язків здійснюють рибоохоронні рейди та перевірки законності придбання та збуту свіжовиловленої риби по всій території області.

Троє фігурантів на службовому автомобілі рибного патруля під приводом перевірок водойм розставляли сітки та збирали улов.

"Незаконно виловлену рибу, в тому числі й червонокнижну, збували роздрібним продавцям центрального ринку в м. Суми. Лише за один "рейд" в Косівщинському водосховищі підозрювані виловили 115 кг риби зі збитками для довкілля в розмірі 537 тис. грн", - розповіли у прокуратурі.

Нагадаємо, раніше на Одещині браконьєри наловили риби на понад 2 млн грн.