22:14  24 грудня
Екскерівника столичного метро Брагінського оголосили у розшук
19:44  24 грудня
У Києві під час руху загорівся автобус
17:03  24 грудня
Вбивство тренера на Черкащині: правоохоронці затримали підозрюваного
UA | RU
UA | RU
25 грудня 2024, 09:28

На Сумщині затримали працівників Держрибагентства за незаконний вилов риби

25 грудня 2024, 09:28
Читайте также на русском языке
фото: прокуратура
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці на Сумщині викрили працівників Держрибагентства та їх спільника, які займались незаконним виловом риби в промислових масштабах

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прокуратуру Сумської області.

Правоохоронці повідомили про підозру двом головним інспекторам Управління Держагентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм у Сумській області у зловживанні впливом.

Їхньому цивільному спільнику повідомлено про підозру в зловживанні службовим становищем та незаконному зайнятті рибним промислом.

За даними слідства, злочинний промисел організували працівники Держрибагентства, які відповідно до своїх службових обов'язків здійснюють рибоохоронні рейди та перевірки законності придбання та збуту свіжовиловленої риби по всій території області.

Троє фігурантів на службовому автомобілі рибного патруля під приводом перевірок водойм розставляли сітки та збирали улов.

"Незаконно виловлену рибу, в тому числі й червонокнижну, збували роздрібним продавцям центрального ринку в м. Суми. Лише за один "рейд" в Косівщинському водосховищі підозрювані виловили 115 кг риби зі збитками для довкілля в розмірі 537 тис. грн", - розповіли у прокуратурі.

Нагадаємо, раніше на Одещині браконьєри наловили риби на понад 2 млн грн.

рибалки Сумська область браконьєри риба
Росіяни вдарили по фермі на Сумщині: тварини загинули, рятувальники потрапили під повторну атаку
24 грудня 2024, 14:51
Росіяни вдарили "шахедами" по фермі на Сумщині: постраждали тварини
24 грудня 2024, 09:28
На Сумщині знешкодили бойову частину ворожої авіаракети Х-59
22 грудня 2024, 18:26
Всі новини »
24 грудня 2024
Фінал політичної кризи в Чернігові: чи виграла Банкова?
​​​​​​​Після звільнення на початку грудня тимчасового виконувача обов’язків міського голови і секретаря міської ради Чернігова Олександра Ломако на його місце досі ніхто не призначений. По суті, облас...
23 грудня 2024
"Паляниця", "Пекло" та "Рута": чи змінять реактивні ракети-дрони перебіг війни для України
Україна почала масове виробництво ракет-дронів, що здатні долітати на досить великі відстані вглиб росії для ураження там усіляких військових об'єктів. Точні характеристики цих новітніх розробок трима...
18 грудня 2024
Ескалація, заморозка чи мир: чого чекати Україні у 2025 році
Безсумнівно, наступного року Україну чекає низка внутрішньо- та зовнішньополітичних змін. Викликані вони насамперед будуть зміною політичного ландшафту у Сполучених Штатах Америки – найголовнішого пар...
11 грудня 2024
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
1 грудня 2024 року у Києві нарешті відкрили для руху приватного транспорту Подільський міст, що з’єднує два береги Дніпра. На цю подію містяни очікували кілька десятків років, а сам міст вже давно отр...
Росія атакувала теплоелектростанції, пошкоджено обладнання: заява ДТЕК
25 грудня 2024, 09:04
Масований удар по Харкову: кількість постраждалих зросла
25 грудня 2024, 08:31
Генштаб оновив дані про втрати РФ: інформація на 25 грудня
25 грудня 2024, 08:25
У Кривому Розі завершили рятувальну операцію: уточнені дані про постраждалих
25 грудня 2024, 08:07
Ворог вдарив балістикою по Харкову: влучання у декількох районах, є поранені
25 грудня 2024, 07:46
На Різдво Росія здійснює масовану комбіновану атаку по Україні
25 грудня 2024, 07:25
В Україні запровадили графіки відключення світла через масовану російську атаку
25 грудня 2024, 07:15
Мешканця Полтавщини відправили за ґрати за ухилення від мобілізації
25 грудня 2024, 06:28
Воєнні розвідники показали, як полюють на росіян на Харківщині та Півдні
25 грудня 2024, 05:50
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Фінал політичної кризи в Чернігові: чи виграла Банкова?
"Паляниця", "Пекло" та "Рута": чи змінять реактивні ракети-дрони перебіг війни для України
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Олексій Голобуцький
Олексій Кущ
Всі блоги »