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На Закарпатті жінка під час застілля підірвала гранату: троє загиблих
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30 листопада 2024, 12:50

На Закарпатті жінка під час застілля підірвала гранату: троє загиблих

30 листопада 2024, 12:50
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фото: поліція
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У селі Малий Березний Ужгородського району 29 листопада внаслідок вибуху гранати загинули три людини

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

До поліції подзвонив 14-річний хлопець та повідомив, що виявив у кімнаті на підлозі тіло дідуся та більш чітко ситуацію пояснити не зміг.

У будинку посеред кімнати поліцейські знайшли тіла трьох людей: 32-річної матері хлопця, його 55-річної бабусі та 70-річного дідуся. Як виявилось, того вечора сім’я пила алкогольні напої. Під час застілля 32-річна жінка взяла в руки гранату та зірвала кільце, внаслідок чого й стався вибух. Усі троє, які перебували у кімнаті, загинули.

Під час проведення огляду місця події поліцейські виявили у помешканні прихованими ще три гранати. Їх вилучили.

Правоохоронці встановлюють походження вилучених боєприпасів. Триває розслідування.

Нагадаємо, 29 листопада на Житомирщині в ліцеї вибухнув котел. Загинув 52-річний чоловік.

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