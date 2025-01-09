У Дніпрі через яму на дорозі перекинувся автомобіль

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Цього тижня у Дніпрі внаслідок наїзду на яму перекинувся автомобіль. На щастя, обійшлося без постраждалих, але машина зазнала значних механічних пошкоджень

Про це повідомляє Телеканал D1 із посиланням на патрульну поліцію, передає RegioNews.

Як повідомляє патрульна поліція, за кермом Toyota RAV4 перебувала 69-річна жінка, яка через неуважність не помітила яму на дорозі. Внаслідок цього автомобіль перекинувся. На щастя, ніхто не постраждав, однак машина зазнала механічних пошкоджень

Аварія сталася поблизу бульвару Зоряний. На місці ДТП складено акт обстеження дороги. Начальник інспекції КП "Дніпроводоканал” Сергій Ченчевич зазначив, що на цій ділянці велися ремонтні роботи, і територія була огороджена.

Автомобіль евакуювали за допомогою спецтехніки КП "Транспортна інфраструктура" та доставили на СТО.

Попередні повідомлення про те, що авто провалилося під асфальт, і при цьому постраждала жінка, виявилися недостовірними.

Нагадаємо, 1 грудня у Дніпрі на вулиці Набережна Заводська сталася дорожна аварія, внаслідок якої 10-річна дівчинка загинула на місці, ще чотирьох потерпілих, серед яких двоє дітей, ушпиталили до лікарні.