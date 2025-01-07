У Вінниці мінівен врізався у вантажівку: є загиблий

фото: поліція

Аварія сталася 6 січня близько 17.30 на об’їзній дорозі Вінниці, на розв'язці трас М-21 та М-30

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

При виїзді на головну дорогу, водій Volkswagen Transporter не переконався у безпеці маневру, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою MAN. Від отриманих травм 59-річний водій мінівена загинув на місці.

Водій вантажівки не постраждав. У 50-річного чоловіка взяли зразки крові для проведення токсикологічної експертизи.

Автомобілі помістили на арештмайданчик.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Обставини ДТП встановлюються.

Нагадаємо, вдень 6 січня на Закарпатті мікроавтобус врізався в дерево та перекинувся на дах. Є постраждалі.