У Вінниці мінівен врізався у вантажівку: є загиблий
Аварія сталася 6 січня близько 17.30 на об’їзній дорозі Вінниці, на розв'язці трас М-21 та М-30
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
При виїзді на головну дорогу, водій Volkswagen Transporter не переконався у безпеці маневру, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою MAN. Від отриманих травм 59-річний водій мінівена загинув на місці.
Водій вантажівки не постраждав. У 50-річного чоловіка взяли зразки крові для проведення токсикологічної експертизи.
Автомобілі помістили на арештмайданчик.
За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Обставини ДТП встановлюються.
Нагадаємо, вдень 6 січня на Закарпатті мікроавтобус врізався в дерево та перекинувся на дах. Є постраждалі.
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