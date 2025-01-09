На Черкащині на трасі легковик влетів під вантажівку: троє загиблих
ДТП сталася 8 січня на трасі між селами Ротмистрівка та Носачів у Черкаському районі
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Водій авто "ВАЗ-2115" виїхав на зустрічну смугу, де влетів у вантажівку MAN. Внаслідок аварії загинули 43-річний водій легковика та двоє його пасажирів. Вік та дані загиблих чоловіків наразі встановлюються.
Водій вантажівки не постраждав.
На місці події працювали поліцейські, медики та рятувальники ДСНС, які деблокували тіла загиблих із понівеченого авто.
За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.
Нагадаємо, вранці 6 січня на Закарпатті авто злетіло в річку. Загинула жінка, її тіло віднесло по течії.
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