В Днепре через яму на дороге перевернулся автомобиль

фото: d1.ua

На этой неделе в Днепре в результате наезда на яму перевернулся автомобиль. К счастью, обошлось без пострадавших, но машина получила значительные механические повреждения.

Об этом сообщает Телеканал D1 со ссылкой на патрульную полицию, передает RegioNews .

Как сообщает патрульная полиция, за рулем Toyota RAV4 находилась 69-летняя женщина, которая по невнимательности не заметила яму на дороге. В результате автомобиль перевернулся. К счастью, никто не пострадал, однако машина получила механические повреждения

Авария произошла вблизи бульвара Звездный. На месте ДТП составлен акт обследования дороги. Начальник инспекции КП "Днепропроводоканал" Сергей Ченчевич отметил, что на этом участке велись ремонтные работы, и территория была ограждена.

Автомобиль был эвакуирован с помощью спецтехники КП "Транспортная инфраструктура" и доставлен на СТО.

Предварительные сообщения о том, что автомобиль провалился под асфальт, и при этом пострадала женщина, оказались недостоверными.

Напомним, 1 декабря в Днепре на улице Набережная Заводская произошла дорожная авария, в результате которой 10-летняя девочка погибла на месте, еще четырех пострадавших, среди которых двое детей, госпитализировали в больницу.