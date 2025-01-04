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04 січня 2025, 09:25

На Житомирщині 19-річний молодик вкрав гроші у матері безвісти зниклого бійця ЗСУ

04 січня 2025, 09:25
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фото: прокуратура
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Правоохоронці повідомили про підозру молодику, який викрав гроші у матері безвісти зниклого військовослужбовця ЗСУ

Про це передає RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

Жінка орендувала у хлопця будинок. У липні минулого року вона попросила допомогти з банківським рахунком, на який мали надійти виплати за її зниклого сина. Скориставшись її довірою, юнак встановив на свій телефон додаток для інтернет-банкінгу й отримав доступ до картки жінки.

Правоохоронці встановили близько 20 випадків зняття грошей із картки на загальну суму майже 100 тисяч гривень.

Викрадені кошти 19-річний хлопець витрачав на себе. Наразі йому оголосили підозру.

Зазначається, що раніше фігурант вже був судимий за придбання наркотиків.

Нагадаємо, раніше правоохоронці повідомили про підозру жителю Києва, який попросив у знайомого військовослужбовця телефон, нібито щоб подзвонити, а насправді через інтернет-банкінг зняв з його рахунку майже 80 тисяч гривень.

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