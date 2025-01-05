На Дніпропетровщині ППО збила російський розвідувальний дрон
У неділю вдень, 5 січня, один із підрозділів Повітряного командування "Схід" знищив над Дніпропетровщиною російський дрон-розвідник
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
"У небі над Дніпропетровщиною збили ворожий БпЛА. Ймовірно, це був дрон-розвідник. Дякую ПвК "Схід" за роботу", - наголосив Сергій Лисак.
Нагадаємо, в ніч на 5 січня армія РФ атакувала Україну понад сотнею безпілотників різних типів. Сили ППО збили 61 ворожий дрон, ще 42 — локаційно втрачені.
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