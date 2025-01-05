Зеленський: за тиждень Росія випустила по Україні понад 700 КАБів, 50 ракет і 600 "шахедів"

фото: ДСНС України у Сумській області

За минулий тиждень війська РФ скинули на Україну понад 700 керованих авіабомб. Також росіяни випустили більше 600 ударних дронів і близько 50 ракет

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, інформує RegioNews.

Він зауважив, що санкційний тиск на шляхи постачання закордонних компонентів для РФ – недостатній. Так, лише протягом цієї ночі Україну атакували 103 "шахеди", у складі яких було використано 8755 компонентів іноземного виробництва.

"Всього впродовж цього тижня Росія застосувала понад 630 ударних дронів, близько 740 керованих авіаційних бомб і майже 50 ракет різних типів, це понад 50 000 підсанкційних компонентів з усього світу", - йдеться у повідомленні.

Президент додав, що Росія продовжує отримувати потрібні їй компоненти й засоби виробництва майже з усього світу та використовувати їх у зброї, якою тероризує Україну.

"Ми маємо й надалі посилювати співпрацю з усіма партнерами щодо санкцій, ППО, далекобійної зброї та підтримки наших воїнів – це саме той пріоритет, який допоможе і в обороні наших міст і сіл, і в захисті позицій на фронті. Я вдячний кожному партнеру, який нам із цим допомагає", - наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, в ніч на 5 січня армія РФ атакувала Україну понад сотнею безпілотників різних типів. Сили ППО збили 61 ворожий дрон, ще 42 — локаційно втрачені.