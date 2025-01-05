В Днепропетровской области ПВО сбила российский разведывательный дрон

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В воскресенье днем, 5 января, одно из подразделений Воздушного командования "Восток" уничтожило над Днепропетровщиной российский дрон-разведчик

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

"В небе над Днепропетровщиной сбили вражеский БпЛА. Вероятно, это был дрон-разведчик. Спасибо ВК "Восток" за работу", - подчеркнул Сергей Лысак.

Напомним, в ночь на 5 января армия РФ атаковала Украину более сотни беспилотников разных типов. Силы ПВО сбили 61 вражеский дрон, еще 42 — локационно потеряны.