Російські війська обстріляли Дніпропетровщину з артилерії та БпЛА: є руйнування

фото: Сергій Лисак

Вчора, 1 січня, росіяни обстрілювали Нікопольщину на Дніпропетровщині майже 30 разів. Загарбники застосовували БпЛА та важку артилерію

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Минулої доби окупанти цілили по райцентру, Мирівській, Марганецькій, Покровській та Червоногригорівській громадах.

Найбільше дісталося Нікополю. Через обстріли в місті пошкоджені інфраструктура, три адмінбудівлі та вісім приватних будинків. Понівечені шість господарських споруд, парники, магазин. Побиті газогони.

В інших населених пунктах пошкоджені підприємство, три будинки, дві теплиці, господарська споруда та авто.

"Цієї ночі російська армія атакувала Нікополь. Поцілила по місту з важкої артилерії. Ніхто не постраждав. В інших районах Дніпропетровщини – без ворожих ударів", — йдеться у повідомленні.

Сергій Лисак додав, що ввечері та вночі в області працювала ППО. Оборонці неба збили три БпЛА.

Нагадаємо, 1 січня російські війська здійснили масштабну атаку на населені пункти Запорізької області. Найбільше постраждало селище Степногірськ Василівського району, де внаслідок обстрілів КАБами загинув цивільний.