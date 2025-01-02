Российские войска обстреляли Днепропетровщину из артиллерии и БпЛА: есть разрушения

фото: Сергей Лысак

Вчера, 1 января, россияне обстреливали Никопольщину на Днепропетровщине около 30 раз. Захватчики применяли БпЛА и тяжелую артиллерию

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

За прошедшие сутки оккупанты целили по райцентру, Мировской, Марганецкой, Покровской и Красногригорьевской общинах.

Больше всего досталось Никополю. Из-за обстрелов в городе повреждены инфраструктура, три админздания и восемь частных домов. Изуродованы шесть хозяйственных построек, парники, магазин. Разбиты газопроводы.

В других населенных пунктах повреждены предприятие, три дома, две теплицы, хозяйственная постройка и авто.

"Этой ночью российская армия атаковала Никополь. Попала по городу из тяжелой артиллерии. Никто не пострадал. В других районах Днепропетровщины – без вражеских ударов", — говорится в сообщении.

Сергей Лысак добавил, что вечером и ночью в области работала ПВО. Защитники неба сбили три БпЛА.

Напомним, 1 января российские войска совершили масштабную атаку на населенные пункты Запорожской области. Больше всего пострадал поселок Степногорск Васильевского района, где в результате обстрелов КАБами погиб гражданский.