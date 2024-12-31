На Дніпропетровщині батько забив до смерті свого трирічного сина
Правоохоронці затримали чоловіка, який завдав своєму 3-річному сину тяжкі тілесні ушкодження, що призвели до смерті дитини
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Дніпропетровську обласну прокуратуру.
Як розповіли у правоохоронному відомстві, 33-річний мешканець м. П'ятихатки завдав дитині не менше 10 ударів рукою та палицею. Хлопчик від отриманих травм помер у лікарні.
Чоловіка затримали та повідомили про підозру. Наразі він перебуває під вартою
Нагадаємо, раніше у Київській області 18-річний хлопець завдав смертельного удару своїй двомісячній доньці. У такий спосіб він намагався "заспокоїти" дитину через її плач.
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