На Дніпропетровщині батько забив до смерті свого трирічного сина

фото: прокуратура

Правоохоронці затримали чоловіка, який завдав своєму 3-річному сину тяжкі тілесні ушкодження, що призвели до смерті дитини

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Дніпропетровську обласну прокуратуру.

Як розповіли у правоохоронному відомстві, 33-річний мешканець м. П'ятихатки завдав дитині не менше 10 ударів рукою та палицею. Хлопчик від отриманих травм помер у лікарні.

Чоловіка затримали та повідомили про підозру. Наразі він перебуває під вартою

Нагадаємо, раніше у Київській області 18-річний хлопець завдав смертельного удару своїй двомісячній доньці. У такий спосіб він намагався "заспокоїти" дитину через її плач.