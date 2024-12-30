Жителя Житомирщини судитимуть за подвійне вбивство під час святкування його ювілею

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На Житомирщині чудитимуть 45-річного чоловіка за вбивство своєї співмешканки та її матері

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Житомирську обласну прокуратуру.

Вбивство сталося у липні цього року. У той день обвинувачений відзначав свій 45-й день народження разом із співмешканкою та її матір’ю.

"Цивільна дружина поскаржилася на чоловіка, який нерідко не лише ображав, а й вчиняв фізичне насильство. Намагаючись захистити доньку, матір у категоричній формі висловила йому претензію, порадивши взагалі йти геть з помешкання", - розповіли у прокуратурі.

Після цих слів, як зазначається у повідомленні, обвинувачений схопив зі столу ніж та вдарив ним 63-річну жінку, внаслідок чого вона померла. Також чоловік розправився і над цивільною дружиною.

"Щоб приховати скоєне, двері до приміщення, де знаходилися тіла вбитих, забив дошками", - йдеться у повідомленні.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше за підозрою у вбивстві тренера затримали 30-річного жителя Христинівки на Черкащині. Чоловікові загрожує довічне позбавлення волі.