У Дніпрі знайшли мертвим зниклого журналіста і військового Андрія Нікітіна
Після кількох днів пошуків журналіста й військовослужбовця Андрія Нікітіна знайшли мертвим у місті Дніпро
Про це повідомила сестра Андрія Тетяна Латай на Facebook-сторінці, також відповідне повідомлення оприлюднив Інститут масової інформації, передає RegioNews.
Обставини загибелі наразі невідомі. Чоловіка шукали кілька діб. Його сестра повідомляла, що 12 грудня він вийшов від батьків і після цього не повернувся й не вийшов на зв'язок.
Андрій Нікітін працював на телеканалі "Відкритий" і в медіахолдингу "Наше місто". До Збройних сил України він долучився влітку 2024 року.
Поховають Андрія в селі Башмачка 20 грудня, о 12:30.
Нагадаємо, раніше на Тернопільщині знайшли тіло чоловіка, якого декілька днів розшукували після його зникнення.
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