У Дніпрі знайшли мертвим зниклого журналіста і військового Андрія Нікітіна

фото: Facebook

Про це повідомила сестра Андрія Тетяна Латай на Facebook-сторінці, також відповідне повідомлення оприлюднив Інститут масової інформації, передає RegioNews.

Обставини загибелі наразі невідомі. Чоловіка шукали кілька діб. Його сестра повідомляла, що 12 грудня він вийшов від батьків і після цього не повернувся й не вийшов на зв'язок.

Андрій Нікітін працював на телеканалі "Відкритий" і в медіахолдингу "Наше місто". До Збройних сил України він долучився влітку 2024 року.

Поховають Андрія в селі Башмачка 20 грудня, о 12:30.

Нагадаємо, раніше на Тернопільщині знайшли тіло чоловіка, якого декілька днів розшукували після його зникнення.