У Кривому Розі невідомий стріляв у пам'ятник полеглому військовому

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На кладовищі у Кривому Розі на Дніпропетровщині невідомий злочинець пошкодив пам'ятник полеглому військовому, вистреливши у нього не менше десяти разів

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Дніпро Оперативний".

За даними медіа, сліди від куль на памʼятнику помітила мати загиблого героя. Також працівниця кладовища розповіла журналістам, що чула постріли ще 4 листопада, але навіть подумати не могла, що стріляють по памʼятнику.

Правоохоронці розшукують злочинця. Йому загрожує позбавлення волі до 7 років.

Нагадаємо, вночі 20 жовтня на території Личаківського кладовища у Львові невідомі зловмисники здійснили наругу над могилами українських захисників. Згодом правоохоронці встановили особу людини, яка у ніч на 20 жовтня розкидала квіти і лампадки на 39 могилах - це жінка 48 років.