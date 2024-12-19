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19 грудня 2024, 14:11

У Києві та Дніпрі викрито масштабні канали наркозбуту: 16 затриманих

19 грудня 2024, 14:11
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фото: Офіс генпрокурора
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Правоохоронці викрили дві групи наркоділків, які щомісяця заробляли мільйони гривень на продажу психотропів

Про це інформує пресслужба Офісу Генпрокурора , передає RegioNews.

У Дніпрі члени угруповання, до якого входили шестеро осіб, налагодили процес виготовлення та розповсюдження метадону, метамфетаміну, амфетаміну та Альфа-PVP. Їхня діяльність приносила щомісяця до 5 мільйонів гривень прибутку.

Тоді як у столиці киянин організував групу осіб, до якої входило девʼять учасників. Вони збували наркотичні речовини покупцям "із рук у руки", через спільних знайомих, а також шляхом здійснення "закладок". Кожен з членів групи відповідав за окремий напрямок роботи групи. Зокрема були "посади" старших по складу, фасувальників, кур’єрів та реалізаторів.

Під час контролю за вчиненням злочину, правоохоронці провели вісім оперативних закупок, а також 15 одночасних обшуків, зокрема за місцем проживання фігурантів, у їх автомобілях та адресами схованок з наркотиками.

За результатами обшуків вилучено 5 кг солей PVP, близько 250 г амфетаміну, 150 г канабісу, обладнання для вживання наркотиків, пристрої для зважування, фасування, подрібнювачі, чорнові записи, телефони. За попередніми підрахунками вилучено "товару" на майже 3 млн грн.

Окрім того, в окремих учасників групи вилучено зброю та боєприпаси.

Наразі всім 16 особам повідомлено про підозру у незаконному виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні та збуті наркотичних засобів і психотропних речовин (ст. 309, ст. 307 КК України).

Усіх підозрюваних затримано, вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Нагадаємо, на Львівщині контррозвідка Служби безпеки виявила й затримала учасника міжнародного наркосиндикату, якого шість років розшукував Інтерпол.

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