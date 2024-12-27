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27 декабря 2024, 04:16

Вандалы в Днепре уничтожили памятную доску Вячеславу Чорноволу

27 декабря 2024, 04:16
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фото: radiosvoboda.org
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В Днепре неизвестные вандалы уничтожили памятную доску Вячеславу Чорновилу на бульваре его имени.

Об этом сообщил глава Днепровского общества политзаключенных и репрессированных Иван Дремлюга, передает RegioNews со ссылкой на "Радио Свобода".

Уничтожение доски обнаружила группа активистов, пришедших на место почтить память Черновола. Дремлюга отметил, что сейчас неизвестно, когда это произошло.

"Доска была посажена на клей и насажена на винты, то есть она не могла сама упасть, она была хорошо закреплена и провисела более двадцати лет", – сказал он.

В полицию активисты решили не обращаться. Восстановить доску они планируют своими усилиями. На это понадобится около 4,5 тысячи гривен. Объявили сбор средств, почти половина уже собрана.

Впоследствии, как отметил Дремлюга, на этом месте может быть установлен бюст или мемориальный ансамбль памяти Чорновола. Также активисты инициируют установку памятной доски Черноволу на здания нынешней областной филармонии. Там раньше был Дом культуры железнодорожников, где собирались "руховцы" и где Вячеслав Чорновил бывал лично.

Напомним, ранее сообщалось, что на кладбище в Кривом Роге на Днепропетровщине неизвестный преступник повредил памятник погибшему военному, выстрелив в него не менее десяти раз.

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