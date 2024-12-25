Атака на Днепр: повреждены админздания и жилые дома
В результате сегодняшней массированной комбинированной атаки РФ в Днепре повреждены инфраструктура, админздание и жилые дома
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
"Кроме инфраструктуры, повреждено админздание. Окна побиты в девятиэтажке. Изуродован также частный дом. Одно хозяйственное сооружение загорелось. Чрезвычайники обуздали огонь", — говорится в сообщении.
Сейчас специалисты продолжают обследовать места прилетов. Жителям пострадавших домов предоставляют необходимые материалы, чтобы временно закрыть побитое жилье.
Напомним, российские войска утром, 25 декабря, атаковали энергетические объекты в Днепропетровской области. Погиб человек.
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