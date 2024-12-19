Лисак показав, як на Дніпропетровщині будуються фортифікації
У Дніпропетровській області триває зведення оборонних фортифікацій
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
"Сьогодні – на об’єкті. Перевірив, як просувається будівництво. Поспілкувався з фахівцями – чи достатньо ресурсів, що необхідно зараз”, ‒ зазначив голова ОВА.
За словами Лисака, завдання виконують вчасно ‒ відповідно до плану військових.
Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що сім областей України мають посилити роботу з будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд.
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