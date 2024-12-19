Лисак показав, як на Дніпропетровщині будуються фортифікації

фото: Сергій Лисак/Telegram

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

"Сьогодні – на об’єкті. Перевірив, як просувається будівництво. Поспілкувався з фахівцями – чи достатньо ресурсів, що необхідно зараз”, ‒ зазначив голова ОВА.

За словами Лисака, завдання виконують вчасно ‒ відповідно до плану військових.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що сім областей України мають посилити роботу з будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд.