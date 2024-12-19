Окупанти вдарили по Нікополю з артилерії: госпіталізували 4 людей

фото: Сергій Лисак

Російські окупаційні війська завдали ударів з артилерії по Нікополю на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки постраждали четверо цивільних

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Він додав, що в місті пошкоджені підприємства, ліцей, кілька магазинів, сім багатоквартирних та один приватний будинок. Потрощені три авто.

"У Нікополі через ворожий артобстріл постраждали четверо людей. Всі – в лікарні. 42-річний чоловік та 67-річна жінка – "важкі", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в середу, 18 грудня, близько 23:00 у Кривому Розі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Росіяни атакували місто ракетами.