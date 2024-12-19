Лысак показал, как на Днепропетровщине строятся фортификации
В Днепропетровской области продолжается строительство оборонных фортификаций
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
"Сегодня – на объекте. Проверил, как продвигается строительство. Пообщался со специалистами – достаточно ли ресурсов, которые необходимо сейчас”, – отметил председатель ОВА.
По словам Лысака, задачи выполняют вовремя – согласно плану военных.
Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что семь областей Украины должны усилить работу по строительству военных инженерно-технических и фортификационных сооружений.
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