Ракетний удар по Кривому Рогу: триває ліквідація наслідків російської атаки

фото: Сергій Лисак

У Кривому Розі на Дніпропетровщині продовжується ліквідація наслідків нічної російської ракетної атаки 18 грудня. Комунальні служби прибирають уламки, а благодійні організації надають гуманітарну допомогу мешканцям пошкоджених будинків

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

За його словами, наразі працює штаб допомоги. Криворіжці можуть написати заяву на отримання матеріальної підтримки з місцевого бюджету.

"З резерву міста завезені необхідні будівельні матеріали. Зокрема, osb-плити, плівка, рейки, цвяхи. Їх видають людям, чиї осели пошкоджені. Муніципальні ремонтні бригади готові допомогти усім, хто до них звернеться", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вночі 18 грудня у Кривому Розі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Росіяни атакували місто ракетами.