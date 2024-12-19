Оккупанты ударили по Никополю из артиллерии: госпитализировали 4 человек
Российские оккупационные войска нанесли удары из артиллерии по Никополю на Днепропетровщине. В результате атаки пострадали четверо гражданских
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
Он добавил, что в городе повреждены предприятия, лицей, несколько магазинов, семь многоквартирных и один частный дом. Разбиты три авто.
"В Никополе из-за вражеского артобстрела пострадали четыре человека. Все - в больнице. 42-летний мужчина и 67-летняя женщина - "тяжелые", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что в среду, 18 декабря, около 23:00 в Кривом Роге во время воздушной тревоги раздались взрывы. Россияне атаковали город ракетами.
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