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12 декабря 2024, 19:11

Россияне били по Днепропетровщине артиллерией и дронами, ранена местная жительница

12 декабря 2024, 19:11
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фото: Сергей Лысак/Telegram
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Российская армия в течение дня 12 декабря несколько раз атаковала Никопольский район Днепропетровской области

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Для обстрелов оккупанты использовали дроны-камикадзе и тяжелую артиллерию.

Под атакой были Никополь, Марганецкая и Покровская общины.

В результате обстрелов пострадала 51-летняя женщина, она будет проходить лечение амбулаторно.

Напомним, ранее стало известно, что в больнице скончался мужчина, получивший ранения в результате ракетного удара по Днепровскому району 30 ноября.

война обстрелы Днепропетровская область Никополь Лысак Сергей Петрович
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