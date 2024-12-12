Россияне били по Днепропетровщине артиллерией и дронами, ранена местная жительница
Российская армия в течение дня 12 декабря несколько раз атаковала Никопольский район Днепропетровской области
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
Для обстрелов оккупанты использовали дроны-камикадзе и тяжелую артиллерию.
Под атакой были Никополь, Марганецкая и Покровская общины.
В результате обстрелов пострадала 51-летняя женщина, она будет проходить лечение амбулаторно.
Напомним, ранее стало известно, что в больнице скончался мужчина, получивший ранения в результате ракетного удара по Днепровскому району 30 ноября.
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