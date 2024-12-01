Кількість поранених через ракетний удар по Дніпровському району збільшилася до 25, — ОВА

фото: Сергій Лисак

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Наразі на місці ракетного обстрілу громади в Дніпровському районі працюють благодійники. Місцеві мешканці отримують будматеріали для ремонту понівечених осель. Також поліція розгорнула мобільний пункт для прийому заяв про пошкоджене майно.

"Медики продовжують надавати усю необхідну допомогу постраждалим. За останніми даними таких 25. З них семеро на амбулаторному лікуванні. Решта – госпіталізовані. На жаль, через вчорашню трагедію обірвалося життя чотирьох людей", — йдеться в повідомленні.

Сергій Лисак поінформував, що родини можуть отримати матеріальну допомогу від області – 300 тисяч гривень.

"Кошти не повернуть сім’ям рідних. Та зможуть хоч трохи підтримати у складний час", — додав начальник Дніпропетровської ОВА.

Нагадаємо, у суботу ввечері, 30 листопада, окупанти атакували Дніпровський район. Внаслідок ворожого обстрілу є жертви та десятки поранених, серед яких 11-річна дитина.