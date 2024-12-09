Ракетний удар по Дніпропетровщині 30 листопада: кількість загиблих зросла

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В лікарні помер чоловік, який отримав поранення внаслідок ракетного удару по Дніпровському району 30 листопада

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

"У лікарні помер 63-річний чоловік, який постраждав через ракетний удар по Дніпровському району 30 листопада. Понад тиждень лікарі боролися за його життя. На жаль, травми були заважкими", – йдеться у повідомленні.

Таким чином кількість загиблих внаслідок ракетного удару 30 листопада зросла до п'яти.

Нагадаємо, ввечері 30 листопада окупанти атакували Дніпровський район. Внаслідок ворожого обстрілу є жертви та десятки поранених, серед яких 11-річна дитина.