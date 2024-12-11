Авіаудар по Сумщині: на згарищі будинку знайшли тіла подружжя
В середу, 11 грудня, росіяни завдали авіаудару по селу Біловоди Сумського району
Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.
Внаслідок ворожого удару був зруйнований вщент приватний будинок. На згарищі правоохоронці виявили тіла подружжя: 55-річного чоловіка та його 65-річної дружини.
Нагадаємо, кількість загиблих внаслідок ракетного удару, який росіяни завдали по Запоріжжю 10 грудня, зросла до 9.
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