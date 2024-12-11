Авіаудар по Сумщині: на згарищі будинку знайшли тіла подружжя

11 грудня 2024

"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра

1 грудня 2024 року у Києві нарешті відкрили для руху приватного транспорту Подільський міст, що з’єднує два береги Дніпра. На цю подію містяни очікували кілька десятків років, а сам міст вже давно отр...