Ракетний удар по Дніпропетровщині: ОВА показала наслідки ворожої атаки
У середу, 11 грудня, російська армія завдала ракетного удару по Дніпропетровщині. Зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
"У Дніпровському районі через ворожу атаку пошкоджені 3 приватні будинки, гараж, газогін та лінія електропередач. Зачепило інфраструктуру", — йдеться у повідомленні.
На щастя, люди не постраждали. Наразі рятувальники продовжують обстежувати територію.
Нагадаємо, 11 грудня захисники українського неба знищили одразу дві російські ракети над Дніпропетровщиною.
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