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09 декабря 2024, 18:55

В Днепропетровской области россияне атаковали машину ремонтной бригады ДТЭК

09 декабря 2024, 18:55
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фото: ДТЭК
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В Днепропетровские области российские войска сегодня, 9 декабря, ударили беспилотником по автомобилю энергетиков ДТЭК. В результате взрыва машина получила повреждения

Об этом сообщает пресс-центр ДТЭК, передает RegioNews.

Отмечается, что, несмотря на все риски, энергетики продолжают работать. Известно, что рембригада выполняла восстановительные работы вблизи зоны боевых действий. Во время ремонта российский дрон попал в автомобиль ДТЭК и взорвался.

"К счастью, один из энергетиков раньше времени заметил дрон, поэтому они успели найти безопасное место и никто из ремонтной бригады не пострадал. Битва за свет продолжается!", - говорится в сообщении.

Напомним, утром 9 декабря оккупационные войска РФ обстреляли одну из ТЭС в Донецкой области В результате атаки погиб работник станции Владимир Киляров, еще два человека получили ранения.

РФ война обстрелы Днепропетровская область ремонт атака ДТЭК
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