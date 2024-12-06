Ракетный удар по Кривому Рогу: 2 горожан погибли, среди пострадавших – 6-летний ребенок

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В результате ракетного удара по Кривому Рогу на Днепропетровщине сегодня, 6 декабря, два человека погибли, еще восемь получили ранения. Среди пострадавших – 6-летний мальчик. Оккупанты попали в админздание

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Он уточнил, что один человек не выходит на связь. Спасатели обследуют разбитое здание.

"В Кривом Роге двое погибших. И, предварительно, 8 пострадавших. Из них половина – госпитализированы в состоянии средней тяжести", – говорится в сообщении.

По имеющейся информации, из-за удара по Кривому Рогу погиб мужчина. Среди пострадавших – шестилетний ребенок. Мальчик находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Напомним, сегодня российские войска атаковали баллистическими ракетами Кривой Рог на Днепропетровщине.