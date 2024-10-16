На Дніпропетровщині у підприємців просять гроші на допомогу армії

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У Дніпропетровській області шахраї від імені начальника ОВА телефонують підприємцям з пропозиціями перерахувати кошти на "допомогу" українському війську

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

"В області активізувалися шахраї. Негідники телефонують підприємцям. І, посилаючись на мене, просять перерахувати кошти. Приводи вигадують різноманітні. Найпопулярніший – "допомога" війську", – заявив Сергій Лисак.

Він закликав жителів Дніпропетровщини не вестися на пропозиції зловмисників, та одразу повідомляти про такі випадки правоохоронцям.

Нагадаємо, шахраї від імені начальника Одеської ОВА Олега Кіпера розсилають мешканцям повідомлення з вимогою переказати кошти.

Раніше повідомлялося, що зловмисники від Запорізької ОВА телефонують жителям регіону з проханням долучитися до благодійних "зборів".