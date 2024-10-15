Шахраї від імені Одеської ОВА вимагають у людей гроші

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Шахраї від імені начальника ОВА розсилають мешканцям Одещини повідомлення з вимогою переказати кошти

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає RegioNews.

"Від мого імені зловмисники розсилають фальшиві повідомлення з вимогою переказу коштів. Закликаю вас не піддаватися на ці провокації! Усі подібні випадки ретельно фіксуються, а матеріали вже передані правоохоронним органам для подальшого розслідування", – заявив Олег Кіпер.

Він закликав жителів регіону бути уважними та обачними через дії шахраїв.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що зловмисники від імені начальника ОВА телефонують жителям Запорізької області з проханням долучитися до благодійних "зборів".