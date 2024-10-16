Троє шахраїв із Херсона заробили майже 800 тис. гривень на продажі неіснуючих авто
Херсонські поліцейські оголосили нову підозру шахраям, які продали неіснуючі автомобілі на майже 800 тисяч гривень
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Херсонщини.
У поліції зазначають, що у березні цього року в Херсоні поліцейські затримали подружжя за підозрою у вчиненні низки шахрайств. Нині встановлено додаткові епізоди їх злочинної діяльності.
"У другій половині 2022 року в одному із торгівельних інтернет-майданчиків вони розміщували оголошення про продаж автомобілів із вимогою обов’язкової передоплати. Після перерахунку коштів оголошення видалялося. Вводили в оману зловмисники й військовослужбовців ЗСУ", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці встановили, що через цю шахрайську схему шахраї "заробили" близько 781 тисячі гривень.
Також поліцейські наразі затримали й 22-річну учасницю шахрайської групи, яка нещодавно повернулася до Херсона з-за кордону.
Фігурантам інкримінували заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, вчинене у великих розмірах. Підозрюваним загрожує до восьми років ув’язнення.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Житомирщині будуть судити шахрайок, які продавали неіснуючі путівки у дитячі табори.