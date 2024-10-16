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16 жовтня 2024, 06:38

Троє шахраїв із Херсона заробили майже 800 тис. гривень на продажі неіснуючих авто

16 жовтня 2024, 06:38
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фото: поліція
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Херсонські поліцейські оголосили нову підозру шахраям, які продали неіснуючі автомобілі на майже 800 тисяч гривень

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Херсонщини.

У поліції зазначають, що у березні цього року в Херсоні поліцейські затримали подружжя за підозрою у вчиненні низки шахрайств. Нині встановлено додаткові епізоди їх злочинної діяльності.

"У другій половині 2022 року в одному із торгівельних інтернет-майданчиків вони розміщували оголошення про продаж автомобілів із вимогою обов’язкової передоплати. Після перерахунку коштів оголошення видалялося. Вводили в оману зловмисники й військовослужбовців ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що через цю шахрайську схему шахраї "заробили" близько 781 тисячі гривень.

Також поліцейські наразі затримали й 22-річну учасницю шахрайської групи, яка нещодавно повернулася до Херсона з-за кордону.

Фігурантам інкримінували заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, вчинене у великих розмірах. Підозрюваним загрожує до восьми років ув’язнення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Житомирщині будуть судити шахрайок, які продавали неіснуючі путівки у дитячі табори.

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