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15 жовтня 2024, 23:42

У Міноборони назвали три професії в армії, які найбільше цікавлять українців

15 жовтня 2024, 23:42
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фото: Міноборони
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Серед вакансій, які пропонують українцям у центрах рекрутингу до війська, найбільше претендентів на посади водіїв, штабних працівників та операторів безпілотників

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

У відомстві навели статистику звернень українців у центи рекрутингу. Зазначається, що впродовж минулого тижня до центрів рекрутингу ЗСУ звернулися 804 особи, а загальна кількість звернень сягнула 20 954.

З них 5230 людей уже стали кандидатами до лав Сил оборони. Найбільше запитів українці подають на посади водіїв, штабних працівників та операторів безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

У Міноборони зазначають, що центри рекрутингу пропонують доєднатися не лише до лав ЗСУ, а й до інших силових структур, зокрема Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Служби безпеки України (СБУ).

В Україні функціонує 42 такі центри, два з яких відкрилися минулого тижня. Важливо, що в цих центрах не видають повісток, а консультації надаються конфіденційно.

Знайти адреси рекрутингових центрів та дізнатися більше про їхню роботу можна за посиланням.

Нагадаємо, раніше Міноборони запропонувало законопроєкт, яким українцям призовного віку буд дозволено ставати на військовий облік онлайн.

армія ЗСУ рекрутинг військова служба
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