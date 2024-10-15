Окупанти атакували дронами передмістя Херсона: постраждав 18-річний хлопець

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херcонської обласної військової адміністрації.

"Через скидання вибухівки з дрона 18-річний хлопець дістав вибухову травму і поранення гомілки. Потерпілий самостійно звернувся до лікарні, де йому надали меддопомогу", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 15 жовтня російські окупанти атакували дроном цивільну автівку у Дніпровському районі Херсона. Постраждала жінка.