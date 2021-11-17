На Дніпропетровщині педофіл розбещував 10-річну дівчинку: його судитимуть

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У Дніпропетровській області судитимуть 49-річного чоловіка за розбещення 10-річної дівчинки

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу Дніпропетровської обласної прокуратури.

Повідомляється, що завершено досудове розслідування та направлено до суду обвинувальний акт щодо місцевого жителя за вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст. 156 КК України (розбещення малолітньої особи).

У лютому 2021 року, 49-річний чоловік в Нікополі силою затягнув 10-річну дівчинку в під'їзд житлового будинку і, погрожуючи ножем, вчинив по відношенню до неї розпусні дії сексуального характеру.

Згодом дитині дивом вдалося вирватися від чоловіка і сховатися. Судовий розгляд кримінального провадження триває.

Раніше ми писали, що поліція затримала 27-річного жителя Полтавської області, який протягом тривалого часу ґвалтував малолітнього хлопчика.