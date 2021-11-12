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12 листопада 2021, 20:44

На Київщині судитимуть громадянку Британії за викрадення та пограбування латвійця

12 листопада 2021, 20:44
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Фото: kyiv.gp.gov.ua
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Солом’янською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно громадянки Великобританії та її спільників, які викрали чоловіка та незаконно його утримували, вимагаючи повернути неіснуючий борг

Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури, передає RegioNews.

За даними прокуратури, досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілий, 45-річний громадянин Латвії, спільно із своєю знайомою 49-річною громадянкою Великобританії прилетіли у Київ та на її прохання поїхали у місто Бориспіль.

"Приїхавши за адресою, "туристи" зайшли у будинок, де їх зустріли двоє чоловіків. Застосувавши фізичну силу до потерпілого, шляхом нанесення множинних ударів в різні частини тіла, зловмисники повідомили йому, що той нібито заборгував значну суму грошей та повинен негайно їх повернути", - йдеться у повідомленні.

У подальшому потерпілий, будучи утримуваним більше доби, та маючи реальні побоювання за своє життя та здоров’я, перерахував на розрахункові рахунки знайомої понад 15 тис. фунтів стерлінгів. Отримавши бажане, зловмисники відпустили потерпілого.

В прокуратурі додали, що організатором викрадення виявилася вказана знайома потерпілого, яка підмовила на вчинення злочину двох місцевих мешканців 1975 та 1977 р.н.

Наразі обвинувальний акт скеровано до Бориспільського міськрайонного суду Київської області для розгляду по суті.

Як повідомлялося, слідчі Державного бюро розслідувань підозрюють двох співробітників центрального апарату Служби безпеки України та одного працівника територіального підрозділу Служби у незаконному утриманні та вимаганні грошей в іноземця.

суд Київ викрадення Бориспіль

 
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