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14 листопада 2021, 20:58

На Закарпатті співробітниці міськради купили covid-сертифікати: що їм загрожує

14 листопада 2021, 20:58
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Фото: iз відкритих джерел
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Закарпатські поліцейські направили до суду справи про фальсифікацію документів працівницями Мукачівської міської ради

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу поліції Закарпатської області.

Дві жінки, працівниці Мукачівської міської ради, пред'явили за місцем роботи підроблені міжнародні свідоцтва про вакцинацію.

Обом повідомлено про підозру та матеріали справи направлено для судового розгляду.

"В ході досудового розслідування дізнавачі поліції встановили, що фігурантки незаконно придбали підроблені документи, заплативши за кожен 1 500 гривень. При цьому жінки не проходили ніяких медичних маніпуляцій", - йдеться в повідомленні.

Співробітники Мукачівського районного управління поліції наразі встановлюють безпосередньо людину, яка виготовила підробку. Самі ж фігурантки відмовляються пояснити, де саме придбали фальшивий документ.

За процесуального керівництва Мукачівської окружної прокуратури жінкам було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст. 358 Кримінального кодексу України, тобто використання завідомо підробленого документа.

Обвинуваченим загрожує від штрафу до двох років обмеження волі.

Раніше ми писали, що на Київщині викрито підпільну друкарню з виготовлення фіктивних COVID-сертифікатів і негативних ПЛР-тестів.

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