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14 жовтня 2026, 16:59

ДТП на трасі Київ — Одеса: загинула 47-річна пасажирка

14 жовтня 2026, 16:59
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Фото: поліція Черкаської області
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У ніч на 14 жовтня на автодорозі Київ — Одеса поблизу Жашкова сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинула 47-річна жінка. Водія автомобіля госпіталізували

Про це повідомила поліція Черкаської області, передає RegioNews.

За попередніми даними поліції, 32-річний водій Renault Megane не впорався з керуванням, з’їхав із проїжджої частини на узбіччя, після чого автомобіль перекинувся.

Пасажирка загинула на місці аварії. Водій дістав тілесні ушкодження, його доправили до лікарні.

За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть потерпілого.

Нагадаємо, на Одещині працівник ТЦК наїхав на 2,5-річного хлопчика та втік. Аварія сталася 3 вересня. За даними поліції, хлопчик відійшов від батька, з яким стояв на дорозі, після чого на нього наїхав автомобіль. Після ДТП водій поїхав із місця події.

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