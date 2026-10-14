У Харкові завершили рятувальні роботи після ракетного удару

Фото: ДСНС

У Холодногірському районі Харкова завершили аварійно-рятувальні роботи на місці влучання російської ракети в чотириповерховий житловий будинок

Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews .

До робіт залучали особовий склад і техніку підрозділів ДСНС Харківщини, Мобільного рятувального центру швидкого реагування "Донецьк-Луганськ", частини швидкого реагування "ДЕЛЬТА" САЗ ОРС ЦЗ ДСНС України, а також комунальні служби міста.

Рятувальники розчищали завали та демонтували зруйновані й пошкоджені конструкції будинку.

Унаслідок російської атаки на Харків загинули четверо людей, ще 41 людина постраждала. Психологи ДСНС надали допомогу понад 100 людям.

Нагадаємо, що увечері 12 жовтня російські війська завдали масованого удару по Харкову. Внаслідок атаки є загиблі та поранені, пошкоджені житлові будинки й автомобілі.