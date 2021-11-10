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10 листопада 2021, 20:16

В Одесі судитимуть чоловіка, який більше року ґвалтував 7-річну падчерку

10 листопада 2021, 20:16
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В Одесі судитимуть чоловіка за зґвалтування 7-річної падчерки. Матір постраждалої також притягують до відповідальності

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прес-службу Одеської обласної прокуратури.

Слідством встановлено, що з початку 2020 року по червень 2021 року 37-річний уродженець Вінницької області систематично ґвалтував дитину. Чоловік робив це, користуючись безпорадним станом дитини, яка фізично не могла чинити опір і не розуміла суті того, що відбувається.

За даними прокуратури, дії сексуального характеру були вчинені над дівчинкою понад десять разів. При цьому обвинувачений чинив на потерпілу психологічний тиск, примушуючи нікому не розповідати про те, що відбувається.

За клопотанням прокуратури зловмисник перебуває під вартою, до суду направлено обвинувальний акт щодо матері дівчинки за фактом злісного невиконання батьківських обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 166 Кримінального кодексу).

Як повідомлялося, на Вінниччині правоохоронці затримали 33-річного раніше судимого чоловіка за підозрою у зґвалтуванні неповнолітньої.

Одеса суд згвалтування дитина

 
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