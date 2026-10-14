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14 жовтня 2026, 16:25

Шестеро загиблих і 12 поранених: наслідки російського удару по Луцьку

14 жовтня 2026, 16:25
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Фото: ДСНС
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У Луцьку внаслідок російської атаки безпілотників по цивільних об’єктах 14 жовтня загинули шестеро людей, ще 12 постраждали. Серед травмованих — дитина

Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews.

"Шестеро людей загинули, ще 12 поранені, зокрема дитина, внаслідок російського удару по цивільних об’єктах у Луцьку. На місцях обстрілів продовжують працювати підрозділи ДСНС", - повідомили у ДСНС.

У дев’ятиповерховому багатоквартирному житловому будинку травмувалися двоє людей, зокрема дитина, повідомив виконувач обов’язків начальника Волинської обласної військової адміністрації Роман Романюк.

"Знайшли тіло ще однієї загиблої. Наразі вже 6 загиблих: п’ять осіб знайшли при розборі завалів у гуртівні, одна особа померла у лікарні", — повідомив Роман Романюк.

У дев’ятиповерховому багатоквартирному житловому будинку травмувалися двоє людей, зокрема дитина.

Рятувальники ліквідували пожежу в гуртівні. Роботи з ліквідації наслідків російської атаки тривають.

Нагадаємо, у Луцьку внаслідок влучання руйнувань зазнала цивільна інфраструктура, зокрема гуртівня європейських товарів "ЄвроГурт". Раніше повідомлялося про шістьох постраждалих.

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