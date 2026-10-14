Шестеро загиблих і 12 поранених: наслідки російського удару по Луцьку
У Луцьку внаслідок російської атаки безпілотників по цивільних об’єктах 14 жовтня загинули шестеро людей, ще 12 постраждали. Серед травмованих — дитина
Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews.
"Шестеро людей загинули, ще 12 поранені, зокрема дитина, внаслідок російського удару по цивільних об’єктах у Луцьку. На місцях обстрілів продовжують працювати підрозділи ДСНС", - повідомили у ДСНС.
У дев’ятиповерховому багатоквартирному житловому будинку травмувалися двоє людей, зокрема дитина, повідомив виконувач обов’язків начальника Волинської обласної військової адміністрації Роман Романюк.
"Знайшли тіло ще однієї загиблої. Наразі вже 6 загиблих: п’ять осіб знайшли при розборі завалів у гуртівні, одна особа померла у лікарні", — повідомив Роман Романюк.
У дев’ятиповерховому багатоквартирному житловому будинку травмувалися двоє людей, зокрема дитина.
Рятувальники ліквідували пожежу в гуртівні. Роботи з ліквідації наслідків російської атаки тривають.
Нагадаємо, у Луцьку внаслідок влучання руйнувань зазнала цивільна інфраструктура, зокрема гуртівня європейських товарів "ЄвроГурт". Раніше повідомлялося про шістьох постраждалих.