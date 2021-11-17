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17 ноября 2021, 11:19

На Днепропетровщине педофил развращал 10-летнюю девочку: его будут судить

17 ноября 2021, 11:19
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Фото: из открытых источников
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В Днепропетровской области будут судить 49-летнего мужчину за развращение 10-летней девочки

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской областной прокуратуры.

Сообщается, что завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении местного жителя за совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст.156 УК Украины (развращение малолетнего лица).

В феврале 2021 года, 49-летний мужчина в Никополе силой затянул 10-летнюю девочку в подъезд жилого дома и, угрожая ножом, совершил по отношению к ней развратные действия сексуального характера.

Впоследствии ребенку чудом удалось вырваться от мужчины и скрыться. Судебное разбирательство уголовного производства продолжается.

Ранее мы писали, что полиция задержала 27-летнего жителя Полтавской области, который на протяжении длительного времени насиловал малолетнего мальчика.

Днепропетровская область суд педофил

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